Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщало, что COVID-19 подхватил один из лидеров туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. Однако уже через короткий промежуток времени пришло опровержение от журналиста Goal.com, специализирующегося исключительно на туринском клубе, Ромео Агрести.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Общество В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Финансы Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.

Общество Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.

Футбол Футболист «Челси» Хадсон-Одои заболел коронавирусом Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что у игрока лондонской команды Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус.

Экономика Кудрин предупредил о росте бедности в России Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России в 2020 году может увеличиться уровень бедности.

Общество ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.

Общество Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Экономика «ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.

Здоровье Коронавирус может стать причиной бесплодия Оказалось, что SARS-CoV-2 генетически схож с одним из вирусов, который мог привести к бесплодию у мужчин.