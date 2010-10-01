Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИнформация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

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Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщало, что COVID-19 подхватил один из лидеров туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. Однако уже через короткий промежуток времени пришло опровержение от журналиста Goal.com, специализирующегося исключительно на туринском клубе, Ромео Агрести.
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Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так

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СМИ сообщили о заражении Дибалы коронавирусом. Новость оказалась фейковой

Soccer.ruвчера в 19:30

Информация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

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Новость о заражении Дибалы коронавирусом оказалась фейком

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Дибала не заражён коронавирусом, информация СМИ — фейк

Metaratings01:53

Венесуэльское издание ошибочно объявило о коронавирусе у Дибалы

ProstoProSport02:50
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Комментарии

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