Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщало, что COVID-19 подхватил один из лидеров туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. Однако уже через короткий промежуток времени пришло опровержение от журналиста Goal.com, специализирующегося исключительно на туринском клубе, Ромео Агрести.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Экономика «ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Происшествия Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.

Политика Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.

Авто Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.

Политика NYT: Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта.

Политика Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.

Политика Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35 Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.