Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИнформация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщало, что COVID-19 подхватил один из лидеров туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. Однако уже через короткий промежуток времени пришло опровержение от журналиста Goal.com, специализирующегося исключительно на туринском клубе, Ромео Агрести.
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