Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИнформация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

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Коронавирус в европейском футболе приковывает к себе всё больше внимания с каждым часом, поскольку число заразившихся растёт постоянно. Но пока одни издания сообщают о новых фамилиях, другие эту информацию опровергают.
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Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так

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СМИ сообщили о заражении Дибалы коронавирусом. Новость оказалась фейковой

Soccer.ru19:30

Информация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

Евро-футбол.ру21:50
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На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций

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Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

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