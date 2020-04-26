Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила о панике в столице КНДР. Издание писало, что местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты. Помимо того отмечалось, что страна приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.

Информацию о панике в Пхеньяне опровергли

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