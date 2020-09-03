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Информацию о введении налога с продаж на Avito опроверг минфин

В министерстве финансов опровергли информацию о введении налога с продаж на Avito.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Ведомости

Поправка к статье

Ведомости06:33
Царьград

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Царьградвчера в 09:44
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Lenta.ruвчера в 05:24
ТАСС

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ТАССвчера в 04:55
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
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URA.Ruвчера в 05:59
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Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

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