Информацию о введении налога с продаж на Avito опроверг минфин
Смотрите также
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Песков прокомментировал предложение Дерипаски о переносе столицы
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Спикер Рады попросил депутатов убрать флаги белорусской оппозиции
Муцениеце посоветовала жестко реагировать на попытки увести мужей
Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Задержанный за убийство жены и дочери вологжанин сбежал из полиции
Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
В Минске задержали нескольких студентов МГЛУ
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
В министерстве финансов опровергли информацию о введении налога с продаж на Avito.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее о событии