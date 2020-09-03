СК предъявил обвинение генералу МВД Мельникову и его подельникам

По данным ведомства, в 2019 году Андрей Викол обратился к Мельникову через Ивана Викова и Андрея Фролова с просьбой передать 30 млн рублей за возобновление производства уголовного дела о хищении средств у его компании.