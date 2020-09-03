Минфин РФ предлагает обложить налогом продавцов на Avito и «Юле»
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Министерство финансов России выступило с предложением обложить налогом продавцов на популярных онлайн-платформах Avito и «Юле». После удачной сделки они должны будут выплатить государству 13% от полученных денег. Об этом сообщает российское издание «Ведомости».В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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