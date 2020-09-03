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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

Минфин РФ предлагает обложить налогом продавцов на Avito и «Юле»

Министерство финансов России выступило с предложением обложить налогом продавцов на популярных онлайн-платформах Avito и «Юле». После удачной сделки они должны будут выплатить государству 13% от полученных денег. Об этом сообщает российское издание «Ведомости».В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Ведомости

Поправка к статье

Ведомости06:33
Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьградвчера в 09:44
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новостивчера в 05:07
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАССвчера в 04:55
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ruвчера в 05:24
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ruвчера в 05:59

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай
ТАССвчера в 06:45
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:41
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
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