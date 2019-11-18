Экономика
КоммерсантъИнфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом
9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
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Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
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