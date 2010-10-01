Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

Коммерсантъ17:47

Проект Ленского моста в Якутии получил поддержку Владимира Путина

Якутия 2419:35

Ситуация созрела до реализации: Путин о строительстве автомоста в Якутии

REGNUM19:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Космос

Китай испытал космический модуль для посадки на Марс

RuNews24.ru 15 ноября в 01:04
Общество

Путин сравнил Боливию с Ливией

На прошедшей неделе внимание мировых СМИ было приковано к Латинской Америке. И не только из-за стремительной смены власти в Боливии.
Вести.Ru 11:04
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК 09:30
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат 09:45
Политика

В Китае рассказали о слабых местах России

Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России.
Газета.Ru 17:42
Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru 06:20
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

РИА Новости 10:09
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ вчера в 14:31
Технологии

«Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android

«Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.
ГЛАС.RU вчера в 10:43
Футбол

Бабаев рассказал о работе по поиску форварда для ЦСКА

Metaratings 15:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК 17:48
Автоспорт

Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии

На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
RT на русском 15:27
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 15 ноября в 12:14
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Политика

Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
РИА Новости 18:47
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:15
Политика

Президент Сербии приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Сербии Александр Вучич намерен посетить Москву 9 мая следующего года в честь празднования 75-летия Великой Победы.
ТК Звезда 17:24
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 05:16
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК 12:22
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 14 ноября в 19:01
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru 09:26
Наука

Кофе может продлить жизнь человека

Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Известия 19:24
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес

Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым

Бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров насчет его новой пассии, переведя стрелки на Леру Кудрявцеву.
Дни.ру 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Айсен Сергеевич Николаев
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Саха с 27 сентября 2018. Глава администрации муниципального образования «Городской округ «Город Якутск».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное