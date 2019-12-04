Общество

ИзвестияИзвестияИнгредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей.
Читать в источнике
Комментировать132
с чего всё началось

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Росстат подсчитал стоимость тазика оливье

РИА Новости02:06

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

Известиявчера в 17:09

Тазик оливье на Новый год обойдется россиянам в тысячу рублей

РЕН ТВ01:43

В Росстате назвали стоимость продуктов для оливье

RT на русскомвчера в 21:02

«Известия»: за год ингредиенты для оливье подорожали в среднем на 4,6%

ТАССвчера в 20:17

В России подорожал новогодний стол. Только оливье обойдется в тысячу рублей

URA.Ruвчера в 17:23

В России вырос «индекс оливье»

ТК Звезда03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Технологии

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Футбол

Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
МК-Спорт 02 декабря в 15:45
Политика

Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев

В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Российская газета 03:33
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Кино

Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Российская газета 03:45
Происшествия

В Иркутской области застрелили медведя-убийцу

Вести.Ru 03:28
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold провалился

Lenta.ru 04:07
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Политика

Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ

Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате».
Рамблер вчера в 13:59
Армия и оружие

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Интерфакс 04:31
Авто

Михаил Исаев объяснил покупку 11 иномарок «оптимизацией затрат»

Взгляд-инфо 03:18
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС вчера в 01:43
Авто

В ноябре АвтоВАЗ снизил продажи в России на 7%

Тарантас Ньюс 03:53
Политика

В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО

Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству.
РИА Новости 04:45
Политика

МИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»

Руководитель МИД Украины добавил, что это пока общие фразы, которые лишь по завершении встречи глав стран будут указаны в документе.
RuNews24.ru 03:52
Общество

В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Авто

В России вступили в силу новые правила для водителей

С 1 декабря в России использование зимней резины стало обязательным.
Авторамблер 02 декабря в 03:31
Политика

Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Кино

Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»

Кinomania вчера в 18:19
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
The GEEK 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное