Общество
ИзвестияИнгредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей.
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с чего всё началось
За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом
Экономика
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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Происшествия
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Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
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Всемирный банк: вклад нацпроектов в рост ВВП РФ составит 0,1% в 2020 году, в 2021 году - до 0,3%
"Согласно нашим прогнозам, в 2020 году вклад национальных проектов в ВВП составит около 0,1 процентного пункта, а в 2021 году - 0,2-0,3 процентного пункта по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов", - отмечают эксперты Всемирного банка.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
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С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
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Технологии
Хакеры из Самары взломали Telegram
Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Политика
Позиция Пекина по ДРСМД находит понимание в Москве, заявил Песков
Позиция Пекина в отношении нового Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) находит понимание в Москве, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже
Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
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Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Курганской области, впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", идущими на замену реактивным системам "Ураган".
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
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Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
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Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
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Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.