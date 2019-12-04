За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.

с чего всё началось

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей.

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

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