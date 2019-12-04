Общество

ИзвестияИзвестияИнгредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей.
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с чего всё началось

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

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Росстат подсчитал стоимость тазика оливье

РИА Новости02:06

Набор для оливье подорожал на 4,6%

Телеканал 360°вчера в 20:12

Подсчитана стоимость новогоднего тазика оливье

Lenta.ruвчера в 23:30

В Росстате назвали стоимость продуктов для оливье

RT на русскомвчера в 21:02

«Известия»: за год ингредиенты для оливье подорожали в среднем на 4,6%

ТАССвчера в 20:17

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

РБК00:30

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

Известиявчера в 17:09
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом

Известия вчера в 13:15
Экономика

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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru вчера в 08:03
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb 06:02
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
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Экономика

Всемирный банк: вклад нацпроектов в рост ВВП РФ составит 0,1% в 2020 году, в 2021 году - до 0,3%

"Согласно нашим прогнозам, в 2020 году вклад национальных проектов в ВВП составит около 0,1 процентного пункта, а в 2021 году - 0,2-0,3 процентного пункта по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов", - отмечают эксперты Всемирного банка.
Будущее России. Национальные проекты 06:05
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
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Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Кино

Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
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Хакеры из Самары взломали Telegram

Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Газета.Ru 05:11
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Позиция Пекина по ДРСМД находит понимание в Москве, заявил Песков

Позиция Пекина в отношении нового Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) находит понимание в Москве, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже

Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО

Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Курганской области, впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", идущими на замену реактивным системам "Ураган".
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Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
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Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
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Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Кино

Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»

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Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
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Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
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