Общество

ИзвестияИзвестияИнгредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей.
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с чего всё началось

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

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Набор для оливье подорожал на 4,6%

Телеканал 360°вчера в 20:12

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

РБК00:30

В Росстате назвали стоимость продуктов для оливье

RT на русскомвчера в 21:02

«Известия»: за год ингредиенты для оливье подорожали в среднем на 4,6%

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Росстат подсчитал стоимость тазика оливье

РИА Новости02:06

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URA.Ruвчера в 17:23

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

Известиявчера в 17:09
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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Обновленный Hyundai Solaris для России: появилось первое изображение

Российский рестайлинговый Hyundai Solaris выгодно отличается от китайского аналога Hyundai Verna, вышедшего в продажу в октябре этого года.
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Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
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В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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Кремль отреагировал на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Напоминаем, что 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной с турецкого истребителя F-16.
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В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

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Общество

Голубев рассказал о работе Быковской и презумпции невиновности

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Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам

Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
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