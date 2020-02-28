Общество
Город55.руИнициатива Матвиенко по энерготарифам получила поддержку «Россетей»
Матвиенко предложила эту идею 28 февраля нынешнего года. Она полагает, что благодаря этой инициативе удастся решить ряд проблем, которые сейчас актуальны для российской энергетики, сообщило издание newizv.ru.
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с чего всё началось
Предложение было озвучено в ходе заседания 28 февраля. Гребцов подчеркнул, что сегодня единые - котловые - тарифы, имеющие одинаковый уровень передачи электроэнергии могут иметь разительные значения.Новые Известия28 февраля в 12:18
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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства
Комсомольская правда28 февраля в 12:05
«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию
Парламентская газета28 февраля в 10:45
Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Вечерняя Москва28 февраля в 05:01
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