Общество
Город55.руИнициатива Матвиенко по энерготарифам получила поддержку «Россетей»
Матвиенко предложила эту идею 28 февраля нынешнего года. Она полагает, что благодаря этой инициативе удастся решить ряд проблем, которые сейчас актуальны для российской энергетики, сообщило издание newizv.ru.
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с чего всё началось
Предложение было озвучено в ходе заседания 28 февраля. Гребцов подчеркнул, что сегодня единые - котловые - тарифы, имеющие одинаковый уровень передачи электроэнергии могут иметь разительные значения.Новые Известиявчера в 12:18
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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства
Комсомольская правдавчера в 12:05
«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию
Парламентская газетавчера в 10:45
Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Вечерняя Москвавчера в 05:01
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