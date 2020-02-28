Предложение было озвучено в ходе заседания 28 февраля. Гребцов подчеркнул, что сегодня единые - котловые - тарифы, имеющие одинаковый уровень передачи электроэнергии могут иметь разительные значения.

с чего всё началось

Матвиенко предложила эту идею 28 февраля нынешнего года. Она полагает, что благодаря этой инициативе удастся решить ряд проблем, которые сейчас актуальны для российской энергетики, сообщило издание newizv.ru.

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