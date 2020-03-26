Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам
Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Политика
В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Политика
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Политика
Путин призвал россиян «побыть дома»
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Транспорт
РЖД отменяет часть поездов по России
Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Происшествия
В Астраханской области выявили первого заболевшего коронавирусом
Как сообщает пресс-служба минздрава области, это первый случай коронавируса в регионе.
Общество
В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Экономика
Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Авто
Nissan привезет кроссовер Datsun Magnite в РФ
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Общество
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.