Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

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Авто Nissan привезет кроссовер Datsun Magnite в РФ Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.