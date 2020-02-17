Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.

с чего всё началось

Руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обеспокоено новыми инициативами Федеральной антимонопольной службы по расширению аукционного принципа доступа к биоресурсам.

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