Экономика

Общественное телевидение ПриморьяОбщественное телевидение ПриморьяИнициативы ФАС обеспокоили приморских рыбаков

Руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обеспокоено новыми инициативами Федеральной антимонопольной службы по расширению аукционного принципа доступа к биоресурсам.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

Подробнее о событии

Росрыболовство не поддерживает идею заменить квоты на вылов рыбы электронными аукционами

ТАСС11:01

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Красная весна13:55

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Ведомости12:45

ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы

Финмаркет10:49

У Южной Кореи не ловится траулер

Коммерсантъ17:53

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости 11:39
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru вчера в 01:46
Происшествия

На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

Газета.Ru 21:22
Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
РИА Новости 18:24
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.
РИА Новости 20:42
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском 05:40
Происшествия

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

REGNUM 13:43
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости 01:26
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС 16:45
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Коммерсантъ 03:07
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета 06:15
Происшествия

«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:57
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Вести.Ru 03:21
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца в Донбассе

Российская газета 17:28
Политика

Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
Газета.Ru 11:50
Политика

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть.
РИА Новости 03:46
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск 21:02
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