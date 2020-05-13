В сложной ситуации оказались и предприниматели Когалыма. Несмотря на то, что принято решение о поэтапном выходе из нерабочего периода, остаются бизнес-направления, где ограничительные меры еще не сняты, – сказал мэр Когалыма Николай Пальчиков.

Экономика ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). 1

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

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Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 5,3K

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Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 4,7K

Общество Код доступа: Юлия Латынина В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.

Политика Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей. 14

Политика Киев выберет представителей Донбасса для переговоров По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы. 1

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Здоровье Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов. 3

Здоровье Губернатору Куйвашеву срочно переписывают указ о снятии карантина Решение изменить документ принято после появления письма главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, в котором он рекомендовал не смягчать, а усиливать карантин. 11

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Общество Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.

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Политика Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году. 13