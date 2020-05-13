Экономика

Новости ЮгрыНовости ЮгрыМэр Когалыма считает новые меры поддержки бизнеса своевременными

В сложной ситуации оказались и предприниматели Когалыма. Несмотря на то, что принято решение о поэтапном выходе из нерабочего периода, остаются бизнес-направления, где ограничительные меры еще не сняты, – сказал мэр Когалыма Николай Пальчиков.
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Озвученные президентом меры поддержки граждан прокомментировал бизнес омбудсмен

Голос Эренлара14 мая в 10:15

Налоги временно отменили

Нижняя Тавда сегодня14 мая в 03:00

Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал этого года будут отменены

Открытый регион - Югра13 мая в 03:10

Тюменские предприниматели говорят о важности президентских мер

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Бизнес-омбудсмен Дагестана прокомментировал выступление Президента России

Лезги газет13 мая в 03:30

Пострадавшим от коронавируса югорским предпринимателям отменят основные налоги и страховые взносы

Накануне.Ru13 мая в 07:05

Налоги спишут, деньги вернут

ИА ЯСИА12 мая в 20:51
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Экономика

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе

АБН вчера в 02:57
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Происшествия

Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
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Шоу-бизнес

Петр Чернышов рассказал, что у Заворотнюк началась ремиссия

RuNews24.ru вчера в 06:54
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
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Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова

Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
ФАН 14:59
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera 14 мая в 07:11
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Общество

Код доступа: Юлия Латынина

В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
Эхо Москвы 15:17
Политика

Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
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Политика

Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ru 11:15
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела за невыплату доплат медикам

Глава СК РФ России Александр Бастрыкин поручил обеспечить проверку информаций о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19.
URA.Ru вчера в 16:10
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Общество

Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
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Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
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Футбол

Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»

Евро-футбол.ру 14 мая в 10:38
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Здоровье

Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне

Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Газета.Ru 13:09
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Здоровье

Губернатору Куйвашеву срочно переписывают указ о снятии карантина

Решение изменить документ принято после появления письма главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, в котором он рекомендовал не смягчать, а усиливать карантин.
URA.Ru вчера в 03:33
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
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Общество

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14 мая в 10:17
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Политика

Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
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Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 12:05
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