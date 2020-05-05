Политика
РИА НовостиИнициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК
Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник Коневу.
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«Позволяют России творить что-угодно»: Староста Праги Ондржей Коларж обвинил правительство Чехии в беспомощности
Актуальные Новостивчера в 03:08
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