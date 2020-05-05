Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник Коневу.

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

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