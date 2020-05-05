Политика
REGNUMИнициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
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Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
Футбол
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Де Брюйне
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с полузащитником клуба Кевином Де Брюйне. Контракт бельгийского хавбека рассчитан до 2023 года.
Soccer.ru 01:32
Общество
Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
Военное дело вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
Общество
Женщина родила аномально редкую идентичную тройню
Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.
Lenta.ru вчера в 09:32
Общество
Торговые сети в США ограничивают продажу мяса
В Соединенных Штатах Америки одна из крупнейших торговых сетей приняла решение не продавать в одни руки больше трех упаковок мяса.
RuNews24.ru вчера в 16:09
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line вчера в 13:32
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Общество
Парикмахерским в Пермском крае разрешат возобновить работу
Окончательный порядок по организации работы салонов красоты и парикмахерских будет опубликован 6 мая.
Рифей-Пермь вчера в 11:13
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Происшествия
В Новосибирской области подтвердили 65 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 5 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Новосибирской области составило 746.
RuNews24.ru 00:27
Общество
В «Сокольниках», «Экспоцентре» и на ВДНХ разместят временные госпитали
Самый большой павильон на ВДНХ — № 75 — тоже перестраивают под временный госпиталь.
Вести.Ru вчера в 14:52
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Политика
Ксения Собчак назвала эффективными ограничительные меры в Москве
Народные новости 00:52
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18