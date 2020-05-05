Политика
REGNUMИнициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
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«Позволяют России творить что-угодно»: Староста Праги Ондржей Коларж обвинил правительство Чехии в беспомощности
Актуальные Новостивчера в 03:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Здоровье
Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург 11:03
Здоровье
Вирусолог Тимаков рассказал, для кого коронавирус особенно опасен
«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — цитирует РИА «Новости» Тимакова.
URA.Ru 21:01
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
Naked Science 04:34
Общество
Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией
Народные новости вчера в 06:30
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Экономика
Деловое сообщество — о помощи государства бизнесу
Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
BFM.ru 19:11
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
РИАМО 04:41
Здоровье
В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса
В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.
РБК 20:56
Наука
Ученые создали светящийся «клон» коронавируса
iReactor 13:45
Авто
Tesla планирует нарастить объем производства Model 3 в Шанхае
ТАСС вчера в 07:43
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:57
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт 07:15
Экономика
«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%
На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Общество
Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Космос
Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск 20:38
Политика
Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат
Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Общество
Информационный сервис о мерах поддержки запустило Правительство РФ
Бизнес-новости в Кирове 14:25
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
Экономика
СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами
Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
Росбалт 20:34
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15