Политика

REGNUMREGNUMИнициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

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Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на РФ в ЕК

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«Позволяют России творить что-угодно»: Староста Праги Ондржей Коларж обвинил правительство Чехии в беспомощности

Актуальные Новостивчера в 03:08

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

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Староста Праги-6, снесший памятник Коневу, просит Евросоюз одернуть Россию

ИА Красная Весна13:30

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК

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IDNES (Чехия): «Мы позволяем России творить тут что ей вздумается», — говорит староста Коларж (iDNES.cz)

ИноСМИ02 мая в 08:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
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«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — цитирует РИА «Новости» Тимакова.
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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
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Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
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Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией

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Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

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Коммерсантъ 19:44
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Деловое сообщество — о помощи государства бизнесу

Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
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ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
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В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.
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Ученые создали светящийся «клон» коронавируса

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Tesla планирует нарастить объем производства Model 3 в Шанхае

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Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:57
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
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«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
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Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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Космос

Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
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Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат

Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
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Информационный сервис о мерах поддержки запустило Правительство РФ

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СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами

Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
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Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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