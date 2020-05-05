Политика
Газета.RuИнициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в столице
За последние сутки в столице подтверждено еще 5714 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:40
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи
Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
Общество
В региональном оперштабе рассказали о новых случаях заражения COVID-19
Объявлено 43 случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 438.
Вести Калининград 02 мая в 06:06
Здоровье
2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 02 мая в 05:31
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Общество
В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса
На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
Финансы
Московская биржа открылась ростом
Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов.
Взгляд.ру 03:20
Общество
У двух севастопольцев нашли коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом, 11 человек выписаны после выздоровления, два пациента умерли.
REGNUM вчера в 06:18
Общество
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
Общество
В РФ подтверждено свыше 155 тыс. случаев заражения коронавирусом
Москва, 5 мая 2020, 10:44 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370.
REGNUM 03:44
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Здоровье
Стало известно условие формирования иммунитета к коронавирусу
Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться у человека в том случае, если болезнь протекала у пациента в средней степени тяжести, а сам больной принимал не большое количество лекарств.
Gazeta.SPb 03 мая в 23:50
Общество
Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия
22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru вчера в 18:52
Общество
В Ростовской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина
Rostof.ru вчера в 04:29
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
Происшествия
На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса
По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
Деловая газета. Юг 03:55
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Выход продолжения культового сериала 2004 года приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Киноафиша России вчера в 06:38