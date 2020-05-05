Политика

Газета.RuГазета.RuИнициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию

РИА Новости05:04

Яровая назвала позорным обращение старосты Праги-6 к главе Еврокомиссии

ТАСС04:43

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК

Известиявчера в 17:37

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

РБКвчера в 19:35

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на РФ в ЕК

URA.Ruвчера в 17:45

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на реакцию РФ

РЕН ТВвчера в 22:31

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался Еврокомиссии на Россию

Взгляд.рувчера в 16:58
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Общество

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в столице

За последние сутки в столице подтверждено еще 5714 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:40
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Общество

В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи

Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
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Общество

В региональном оперштабе рассказали о новых случаях заражения COVID-19

Объявлено 43 случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 438.
Вести Калининград 02 мая в 06:06
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Здоровье

2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 02 мая в 05:31
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Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
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Общество

В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
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Космос

Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии

News.ru 01:22
Финансы

Московская биржа открылась ростом

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов.
Взгляд.ру 03:20
Общество

У двух севастопольцев нашли коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом, 11 человек выписаны после выздоровления, два пациента умерли.
REGNUM вчера в 06:18
121
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Общество

Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
252
Общество

В РФ подтверждено свыше 155 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва, 5 мая 2020, 10:44 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370.
REGNUM 03:44
23
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
11
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
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Здоровье

Стало известно условие формирования иммунитета к коронавирусу

Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться у человека в том случае, если болезнь протекала у пациента в средней степени тяжести, а сам больной принимал не большое количество лекарств.
Gazeta.SPb 03 мая в 23:50
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Кино

Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Газета.Ru вчера в 18:52
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Общество

В Ростовской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина

Rostof.ru вчера в 04:29
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Политика

Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
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Происшествия

На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса

По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
Деловая газета. Юг 03:55
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Выход продолжения культового сериала 2004 года приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Киноафиша России вчера в 06:38
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Конев Иван Степанович
Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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