Политика

Газета.RuГазета.RuИнициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на реакцию РФ

РЕН ТВвчера в 22:31

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

РБКвчера в 19:35

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК

РИА Новостивчера в 16:52

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на РФ в ЕК

URA.Ruвчера в 17:45

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК

Известиявчера в 17:37

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался Еврокомиссии на Россию

Взгляд.рувчера в 16:58

Глава района в Праге, где снесли памятник Коневу, пожаловался на Россию в Еврокомиссию

ТАССвчера в 18:06
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