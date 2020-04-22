Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану. Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

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