Политика
Lenta.ruИнициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану. Об этом сообщает чешское издание Respekt.
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Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге
Комсомольская правда14:16
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Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
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Газета.Ru 15:53
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
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Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Армия и оружие
Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска
Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru 20 апреля в 21:15
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
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ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
Футбол
Брейтуэйт: «Я намерен играть в „Барсе“ ещё четыре года и войти в историю»
Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт заявил, что намерен остаться в клубе до конца контракта, рассчитанного до 2024 года.Я уверен, что останусь в "Барсе" еще на четыре с половиной года.
Soccer.ru 15:52
Общество
Названа дата первых туров за рубеж
После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Экономика
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Теннис
Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой
Спорт-Экспресс 14:31
Энергетика
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:29
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Вести.Ru 06:24
Политика
Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС 15:45
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Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
Киберспорт
Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями
22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
RuNews24.ru 01:23
Происшествия
На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса
13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31