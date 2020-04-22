Инициатора сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге Ондржея Коларжа теперь охраняют правоохранители. Об этом пишет чешское издание Respekt. Полиция также стала охранять мэра Праги Зденека Гржиба и старосту столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного.

Инициатора сноса памятника маршалу Коневу в Праге взяли под охрану

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