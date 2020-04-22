Политика
iReactorИнициатора сноса памятника маршалу Коневу в Праге взяли под охрану
Инициатора сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге Ондржея Коларжа теперь охраняют правоохранители. Об этом пишет чешское издание Respekt. Полиция также стала охранять мэра Праги Зденека Гржиба и старосту столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного.
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СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции
ТАСС22 апреля в 14:04
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РИА Новости 22 апреля в 05:25
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Восемь новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заражения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.
Алтапресс 02:26
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Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
В Испании не было нулевого пациента, а коронавирус мог попасть в страну еще в феврале.
РБК 15:25
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Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног
Как сообщает ToDay News Ufa, признак выглядит следующим образом: это поражение пальцев ног, которые становятся пурпурного или синего цвета.
ToDay News Ufa 06:21
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Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
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Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
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Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
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Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
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Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
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В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru вчера в 11:54
Политика
Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
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Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом
Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Общество
Воробьев заявил о максимальной нагрузке на скорую помощь в Подмосковье
Из-за большого потока больных с коронавирусной инфекцией бригады скорой помощи, врачи и средний медперсонал в Московской области работают «по максимуму».
РБК 17:10
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Открыта структура белка, который связан с ожирением
Результаты исследования ученых открывают новые перспективы для изучения белка MC4R, а также заболеваний, которые связаны с его нарушением.
Rusargument 12:31
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru вчера в 13:53
Технологии
Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19
Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 15:36
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Наука
Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна
Русская Планета вчера в 01:33
Кино
Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер
Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
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Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
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Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию
Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ 17:40
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
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РИА Новости 10:58
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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
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Легенда советского хоккея Александр Мальцев находится в коме
Легендарный советский хоккеист, представитель «Динамо» Александр Мальцев находится на лечении в Германии, где его ввели в искусственную кому и уже не в первый раз, сообщает «СЭ».
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