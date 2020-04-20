с чего всё началось

Старосту (главу) района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил еженедельник Respekt.

Авто Новый Opel Mokka станет полностью электрическим Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 108

Игры Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры. 3

Происшествия В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 5

Политика США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 59

Политика Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса. 7

Здоровье В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка.

Интернет Данные миллионов владельцев смартфонов оказались под угрозой Исследователи Cybernews уверены, что данные пользователей приложений из списка находятся под угрозой, так как разработчики могут получать доступ к камере, микрофону, фотографиям, электронной почте, а также к адресам доставки и платежной информации. 1

Здоровье Неправильное промывание носа повышает риск заболеть коронавирусом Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что слишком концентрированный солевой раствор только повредит слизистую оболочку носа и даст коронавирусу дополнительный шанс на проникновение в организм. 3

Экономика Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.

Наука Новая солнечная панель бьет все рекорды: энергия без ограничений В новой панели сосредоточено в общей сложности 140 слове шести различных материалов.

Транспорт В РЖД скорректировали правила покупки билетов С 23 апреля РЖД попросит пассажиров при покупке билетов в обязательном порядке указывать контактные данные. 3