Политика

Взгляд.руВзгляд.руИнициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану

Старосту (главу) района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил еженедельник Respekt.
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с чего всё началось
Как стало известно чешскому еженедельнику RESPEKT
, охрана появилась у старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного и мэра столицы Зденека Гржиба.
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