Политика
Взгляд.руИнициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану
Старосту (главу) района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил еженедельник Respekt.
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с чего всё началось
Как стало известно чешскому еженедельнику RESPEKT, охрана появилась у старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного и мэра столицы Зденека Гржиба.Телеканал 360°18:02
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США предпочли бы снести президента Чехии, но пока снесли только памятник маршалу Коневу
Новостной фронт20 апреля в 09:14
«Мы пробивались через горы, чтобы спасти Прагу от разрушений»: маршал Конева об освобождении Праги
Голос Правды20 апреля в 03:13
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
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Хэтчбек Hyundai Veloster N обзавелся «роботом»
Motor вчера в 02:49
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Тарантас Ньюс 05:46
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Игры
Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator
Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры.
REGNUM 02:44
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 20 апреля в 00:45
Общество
В ВОЗ уверены, что коронавирус пришел в мир надолго
Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира оставаться бдительными, так как большинство жителей Земли все еще уязвимы к коронавирусу.
АБН 14:22
Политика
США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику
США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.
РБК 20:34
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Финансы
Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля
Центробанк в понедельник продал рекордный объем валюты для поддержки рубля. Сумма составила 16,8 миллиарда рублей.
РИА Новости 06:18
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Здоровье
В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья
После появления в «Инстаграме» видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка.
Эхо Москвы 19:05
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Интернет
Данные миллионов владельцев смартфонов оказались под угрозой
Исследователи Cybernews уверены, что данные пользователей приложений из списка находятся под угрозой, так как разработчики могут получать доступ к камере, микрофону, фотографиям, электронной почте, а также к адресам доставки и платежной информации.
Lenta.ru 10:31
Здоровье
Неправильное промывание носа повышает риск заболеть коронавирусом
Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что слишком концентрированный солевой раствор только повредит слизистую оболочку носа и даст коронавирусу дополнительный шанс на проникновение в организм.
MedikForum.ru 19:17
Экономика
Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции
Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
РБК 20:00
Наука
Новая солнечная панель бьет все рекорды: энергия без ограничений
В новой панели сосредоточено в общей сложности 140 слове шести различных материалов.
Популярная механика 11:40
Транспорт
В РЖД скорректировали правила покупки билетов
С 23 апреля РЖД попросит пассажиров при покупке билетов в обязательном порядке указывать контактные данные.
Невские Новости 18:10
Шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение родителей
Instagram Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут объяснила воссоединение разведенных родителей во время карантина.
РЕН ТВ 10:55