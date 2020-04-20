с чего всё началось

Старосту (главу) района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил еженедельник Respekt.

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 367

Экономика Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. 11

Общество Невзоровские среды: Александр Невзоров YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге.

Экономика Forbes назвал крупнейшего покупателя российской нефти Китайская China National United Oil Corporation (Chinaoil), главным контрагентом которой в России выступает "Роснефть", по итогам 2019 года снова возглавила рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти по версии журнала Forbes.

Единоборства Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 76

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Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,9K

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 849

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 273

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,4K

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Здоровье В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек. 38

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