Политика
Взгляд.руИнициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану
Старосту (главу) района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил еженедельник Respekt.
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с чего всё началось
Как стало известно чешскому еженедельнику RESPEKT, охрана появилась у старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного и мэра столицы Зденека Гржиба.Телеканал 360°вчера в 18:02
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США предпочли бы снести президента Чехии, но пока снесли только памятник маршалу Коневу
Новостной фронт20 апреля в 09:14
«Мы пробивались через горы, чтобы спасти Прагу от разрушений»: маршал Конева об освобождении Праги
Голос Правды20 апреля в 03:13
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Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области
Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
Общество
Невзоровские среды: Александр Невзоров
YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― 21 час и 4 минуты в Москве, а также Петербурге.
Эхо Москвы вчера в 23:22
Экономика
Forbes назвал крупнейшего покупателя российской нефти
Китайская China National United Oil Corporation (Chinaoil), главным контрагентом которой в России выступает "Роснефть", по итогам 2019 года снова возглавила рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти по версии журнала Forbes.
ПРАЙМ 02:41
Единоборства
Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия вчера в 22:29
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции
Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК.
Российская газета 00:55
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Нерабочие дни не считать выходными Верховный суд дал исчерпывающие разъяснения по части соблюдения процессуальных и исковых сроков и это в целом положительный момент, отмечает Яков Гаджиев из юридической компании «Юков и партнеры»: суд четко сказал, что в период с 30 марта по 30 апреля течение всех сроков – за исключением особых категорий дел – приостанавливается.
Ведомости 21 апреля в 12:57
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra потерпел фиаско в рейтинге DxOMark
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra занял седьмое место в рейтинге DxOMark, гаджет потерпел фиаско, считают специалисты.
Актуальные Новости вчера в 06:53
Общество
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Космос
SpaceX запустила Falcon 9 с 60 спутниками
По данным компании, спутники были успешно развёрнуты на орбите. Ранее СМИ сообщали, что SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками.
RT на русском вчера в 19:42
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Здоровье
В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
Космос
«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
Пятая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:31