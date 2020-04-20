Политика
ТВ ЦентрИнициатору сноса памятника Коневу в Праге предоставили охрану
Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа обеспечили охраной. Чешских чиновников впечатлило заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который потребовал уголовного наказания для инициаторов сноса памятника маршалу Коневу в Праге.
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с чего всё началось
Как стало известно чешскому еженедельнику RESPEKT, охрана появилась у старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного и мэра столицы Зденека Гржиба.Телеканал 360°18:02
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США предпочли бы снести президента Чехии, но пока снесли только памятник маршалу Коневу
Новостной фронт20 апреля в 09:14
«Мы пробивались через горы, чтобы спасти Прагу от разрушений»: маршал Конева об освобождении Праги
Голос Правды20 апреля в 03:13
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Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
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РБК 22:00
Происшествия
Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного
Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
АСТВ 19:59
Политика
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
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Lenta.ru 10:22
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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Политика
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Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.
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Шоу-бизнес
Волочкову оставили без денег на продукты
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропали почти 200 тысяч рублей.
URA.Ru 20:48
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес
Костенко неожиданно подняла цену на подаренный Тарасовым дом
Актуальные Новости 02:14
Общество
Ярошенко направили на медобследование в США
Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
Экономика
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60% Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.
Байкал-Daily 21:57
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Экономика
Кремль отреагировал на слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
О планах ввести налог в 13% с доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, президент России Владимир Путин объявил 25 марта в обращении к гражданам.
Forbes 08:03
Авто
Появились изображения современной Лада «Тарзан»
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Автоновости дня 13:12
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель.
Ведомости вчера в 23:47
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Общество
Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону
Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
РБК 13:17
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
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Кино
Гастроли «Чужого» в СССР: фильм «Спутник»
В целом "Спутник" получился ладным и компактным научно-фантастическим фильмом без космоса, чем сильно напоминает "Проксиму" Алисы Винокур.
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Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса
Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
Амур.инфо 20:51
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Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
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Здоровье
Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
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Ведомости 19:24