с чего всё началось

Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа обеспечили охраной. Чешских чиновников впечатлило заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который потребовал уголовного наказания для инициаторов сноса памятника маршалу Коневу в Праге.

Экономика Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

Происшествия Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 67

Политика Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,6K

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 128

Политика Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.

Шоу-бизнес Волочкову оставили без денег на продукты У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропали почти 200 тысяч рублей. 41

Общество Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года «Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении. 262

Общество Ярошенко направили на медобследование в США Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование. 1

Экономика Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60% Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

Экономика Кремль отреагировал на слова Грефа о налоге на доходы по вкладам О планах ввести налог в 13% с доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, президент России Владимир Путин объявил 25 марта в обращении к гражданам. 230

Авто Появились изображения современной Лада «Тарзан» В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112. 5

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. 9

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 2,8K

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Кино Гастроли «Чужого» в СССР: фильм «Спутник» В целом "Спутник" получился ладным и компактным научно-фантастическим фильмом без космоса, чем сильно напоминает "Проксиму" Алисы Винокур.

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 24