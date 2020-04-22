Политика
ТВ ЦентрИнициатору сноса памятника Коневу в Праге предоставили охрану
Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа обеспечили охраной. Чешских чиновников впечатлило заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который потребовал уголовного наказания для инициаторов сноса памятника маршалу Коневу в Праге.
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Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге
Комсомольская правда14:16
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В США скончалась актриса Ширли Найт
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Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумулятор
В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
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Данные миллионов владельцев смартфонов оказались под угрозой
Исследователи Cybernews уверены, что данные пользователей приложений из списка находятся под угрозой, так как разработчики могут получать доступ к камере, микрофону, фотографиям, электронной почте, а также к адресам доставки и платежной информации.
Lenta.ru 10:31
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Paparazzi.ru 09:32
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Общество
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
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Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
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Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Футбол
УЕФА может признать футбольный сезон в Европе законченным досрочно
В УЕФА допустили вероятность досрочного прекращения национальных чемпионатов.
Inc-news.ru 04:30
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Политика
Украина заблокировала в ООН резолюцию России против санкций
Киев заблокировал резолюцию России в ООН об ослаблении международных взаимных санкций между странами на время пандемии коронавируса COVID-19 – сообщил МИД Украины.
Газета.Ru 17:15
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
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Lenta.ru 13:58
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Общество
Белоруссия собирается отказаться от импорта российской гречки
В 2020 году Белоруссия собирается отказаться от импорта российской гречки, потому что собирается увеличить собственное производство и полностью обеспечить внутренний рынок, пишет РИА Новости.
Невские Новости 17:20
Здоровье
Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом
В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
Происшествия
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Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс вчера в 15:30
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Армия и оружие
22 апреля 1945 года: штурм Берлина и последний приказ Гитлера
НТВ продолжает рассказывать о событиях, предшествующих Великой Победе. Сегодня — о событиях 22 апреля 1945 года.
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Авто
УАЗ готовит битопливную версию «Патриота»
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Тавто.Ру 20 апреля в 06:05
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Энергетика
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51