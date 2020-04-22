Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрИнициатору сноса памятника Коневу в Праге предоставили охрану

Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа обеспечили охраной. Чешских чиновников впечатлило заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который потребовал уголовного наказания для инициаторов сноса памятника маршалу Коневу в Праге.
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Ответственному за снос памятника маршалу Коневу в Праге предоставили охрану

Ёлдаш14:47

Le Monde (Франция): Прага сводит исторические счеты с Россией на своих улицах (Le Monde)

ИноСМИ04:30

Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге

Комсомольская правда14:16

СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции

ТАСС14:04

Старосте страшно

Российская газета09:42

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SM News07:43

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru14:26
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В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

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УЕФА может признать футбольный сезон в Европе законченным досрочно

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Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

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СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Украина заблокировала в ООН резолюцию России против санкций

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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

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Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

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Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
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Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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