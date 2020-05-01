Коронавирус
КоммерсантъИнкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Для лечения COVID-19 директор НИИ им. Склифосовского предложил использовать гелий. В Москве больных лечат с помощью плазмы крови выздоровевших.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью корреспонденту ВГТРК Анне Семеновой руководитель одного из ведущих медцентров страны рассказал о резком росте числа тяжелых пациентов со стремительным развитием симптомов.Вести.Ruвчера в 14:50
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Общество
СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»
Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Общество
Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом
Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.
ТАСС 04:29
Общество
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
Здоровье
Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года
Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
Коммерсантъ 06:36
Политика
Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Здоровье
В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19
Сегодня, 1 мая, появилась информация о четырех случаях смерти от COVID-19 в Архангельской области.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Спорт
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Общество
Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина
Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.
REGNUM 05:43
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Политика
Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
Политика
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Пострадавший в беседе с "ЮграРRО" рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Футбол
Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
Sport.ru 07:28
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Здоровье
У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус
У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
Ивтелерадио 06:49
Политика
США решили экономически «наказать» Китай за коронавирус
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая экономическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.
РБК вчера в 20:43
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года.
Слово и Дело 02:26
Хоккей
IIHF: чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год.
News.ru 07:23
Армия и оружие
Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море
В пресс-службе ЧФ уточнили, что в ходе учения экипаж корабля «Иван Антонов» выполнил задачу по проведению противоминной разведки и проделал проход в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей ЧФ.
Взгляд.ру 07:34
Авто
Составлен ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Здоровье
Доказана эффективность препарата от Эболы для борьбы с коронавирусом
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки провел исследование, в ходе которого выяснилось, что препарат ремдесивир против вируса Эболы эффективен и в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
Live24 вчера в 15:28