Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИнкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Для лечения COVID-19 директор НИИ им. Склифосовского предложил использовать гелий. В Москве больных лечат с помощью плазмы крови выздоровевших.
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с чего всё началось

Стремительный COVID-19: директор НИИ Склифосовского отметил резкий рост числа тяжелых пациентов

В эксклюзивном интервью корреспонденту ВГТРК Анне Семеновой руководитель одного из ведущих медцентров страны рассказал о резком росте числа тяжелых пациентов со стремительным развитием симптомов.
Вести.Ruвчера в 14:50

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В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

РИА Новости02:35

Директор НИИ имени Склифосовского сообщил, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Эхо Москвывчера в 21:34

Врачи предупредили об увеличении инкубационного периода коронавируса

BFM.ruвчера в 16:23

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ФАНвчера в 16:38

Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

News.ruвчера в 15:54

Врач рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ТАССвчера в 15:29

Стремительный COVID-19: директор НИИ Склифосовского отметил резкий рост числа тяжелых пациентов

Вести.Ruвчера в 14:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Общество

Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.
ТАСС 04:29
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Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
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Здоровье

Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года

Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
Коммерсантъ 06:36
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Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
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Здоровье

В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19

Сегодня, 1 мая, появилась информация о четырех случаях смерти от COVID-19 в Архангельской области.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Спорт

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Общество

Глава МВД Украины предостерёг мэра Черкасс от отмены карантина

Киев, 1 мая 2020, 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко об ответственности в случае самовольной отмены карантинных ограничений в городе.
REGNUM 05:43
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
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Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
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Политика

Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

Пострадавший в беседе с "ЮграРRО" рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
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Футбол

Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Здоровье

У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус

У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
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Политика

США решили экономически «наказать» Китай за коронавирус

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая экономическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.
РБК вчера в 20:43
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года.
Слово и Дело 02:26
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Хоккей

IIHF: чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год.
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Армия и оружие

Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

В пресс-службе ЧФ уточнили, что в ходе учения экипаж корабля «Иван Антонов» выполнил задачу по проведению противоминной разведки и проделал проход в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей ЧФ.
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Составлен ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

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Здоровье

Доказана эффективность препарата от Эболы для борьбы с коронавирусом

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки провел исследование, в ходе которого выяснилось, что препарат ремдесивир против вируса Эболы эффективен и в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
Live24 вчера в 15:28
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог. Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 июля 2017 года. Специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН. Заместитель директора - руководитель Регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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