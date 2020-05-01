Коронавирус

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В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Для лечения COVID-19 директор НИИ им. Склифосовского предложил использовать гелий. В Москве больных лечат с помощью плазмы крови выздоровевших.
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с чего всё началось

Стремительный COVID-19: директор НИИ Склифосовского отметил резкий рост числа тяжелых пациентов

Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19.
Вести.Ruвчера в 14:50

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Назван срок инкубационного периода коронавируса

РИА Новости02:35

Директор НИИ имени Склифосовского сообщил, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Эхо Москвывчера в 21:34

Врачи предупредили об увеличении инкубационного периода коронавируса

BFM.ruвчера в 16:23

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ФАНвчера в 16:38

Глава НИИ Склифосовского рассказал об инкубационном периоде коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 16:39

Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

News.ruвчера в 15:54

Врач рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ТАССвчера в 15:29
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
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Политика

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Политика

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Политика

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Политика

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В Белоруссии пока не стоит ждать «перелома в течении эпидемии» — ВОЗ

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Общество

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Авто

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Общество

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Армия и оружие

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Военное ведомство США обнародовало видеозаписи, на который якобы зафиксировано движение неопознанных летающих объектов.
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Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев заболел, у него подтвердился коронавирус нового типа, сообщил сам мэр в своем Instagram.
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Наука

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Умерла солистка группы «Фристайл»

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41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае

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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог. Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 июля 2017 года. Специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН. Заместитель директора - руководитель Регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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