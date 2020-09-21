Инновационный российский препарат от COVID-19 появился в продаже
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Еще на прошлой неделе первые российские препараты от COVID-19 использовались только в больничных стационарах под наблюдением врачей, теперь их разрешено принимать амбулаторно. В Москве, например, "Ареплевир" появился в сотнях аптек. Например, в аптеке на Братиславской.В источнике
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Саранский препарат «Арепливир» от коронавируса появится в аптеках
Вестник Мордовии18 сентября в 06:07