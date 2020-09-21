Еще на прошлой неделе первые российские препараты от COVID-19 использовались только в больничных стационарах под наблюдением врачей, теперь их разрешено принимать амбулаторно. В Москве, например, "Ареплевир" появился в сотнях аптек. Например, в аптеке на Братиславской.