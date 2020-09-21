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Вести.Ru
Вести.Ru

Инновационный российский препарат от COVID-19 появился в продаже

Еще на прошлой неделе первые российские препараты от COVID-19 использовались только в больничных стационарах под наблюдением врачей, теперь их разрешено принимать амбулаторно. В Москве, например, "Ареплевир" появился в сотнях аптек. Например, в аптеке на Братиславской.В источнике
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Москва 24

Препарат от коронавируса появился в российских аптеках

Москва 2404:31
SIA.ru

В российских аптеках может появиться препарат от коронавируса

SIA.ru17 сентября в 20:58
ТАСС

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

ТАСС03:37
Известия

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

Известия04:12
Вести.Ru

Инновационный российский препарат от COVID-19 появился в продаже

Вести.Ru00:31
Вестник Мордовии

Саранский препарат «Арепливир» от коронавируса появится в аптеках

Вестник Мордовии18 сентября в 06:07
Телеканал 360°

Препарат «Арепливир» от коронавируса появился в российских аптеках

Телеканал 360°04:26

Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна найдет эффективные способы защиты в случае, если не удастся договориться со Штатами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТК Звезда04:30

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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