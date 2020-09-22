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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает сохранить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов вопреки намерениям ОАО РЖД их реструктурировать.В источнике
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ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 23 сентября

ПРАЙМ20:50
Коммерсантъ

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы

Коммерсантъ18:11
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Ревматоидный артрит повышает риск развития диабета второго типа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Манчестерского университета в Великобритании обнаружили, что ревматоидный артрит (РА) может быть связан с повышенным риском заболеть диабетом второго типа (СД2).
ToDay News Ufaвчера в 09:11
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Ученые открыли кровавый ритуал древних кочевников в Туве

Международная группа ученых обнаружила, что 25% древних жителей Тувы убиты во время рукопашного боя, у части могло быть перерезано горло, причиной насилия среди кочевников могли быть ритуалы, сообщается на сайте Бернского университета (Швейцария).
Sibnet Новостивчера в 23:05