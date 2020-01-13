Неизвестные похитили сумку актрисы Инны Чуриковой в аэропорту Мадрида, об этом она сообщила РБК.

с чего всё началось

Российская актриса Инна Чурикова вместе с мужем — кинорежиссером Глебом Панфиловым стали жертвой воров по возвращении на родину из-за границы. По словам самой народной артистки, это произошло в мадридском аэропорту.

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