Шоу-бизнес
РосбалтИнну Чурикову обворовали в Мадриде
Российская актриса Инна Чурикова вместе с мужем — кинорежиссером Глебом Панфиловым стали жертвой воров по возвращении на родину из-за границы. По словам самой народной артистки, это произошло в мадридском аэропорту.
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с чего всё началось
Неизвестные похитили сумку актрисы Инны Чуриковой в аэропорту Мадрида, об этом она сообщила РБК.РБК07:14
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