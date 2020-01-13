Шоу-бизнес

РосбалтРосбалтИнну Чурикову обворовали в Мадриде

Российская актриса Инна Чурикова вместе с мужем — кинорежиссером Глебом Панфиловым стали жертвой воров по возвращении на родину из-за границы. По словам самой народной артистки, это произошло в мадридском аэропорту.
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с чего всё началось

Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

Неизвестные похитили сумку актрисы Инны Чуриковой в аэропорту Мадрида, об этом она сообщила РБК.
РБК07:14

Подробнее о событии

Инну Чурикову обокрали в аэропорту

РИА Новости07:45

Инна Чурикова рассказала об ограблении в Мадриде

Газета.Ru11:26

Инна Чурикова раскрыла детали ограбления в аэропорту Мадрида

Московский Комсомолец09:44

«Это не испанцы, это приезжие»: Инна Чурикова рассказала, кто ограбил ее в Испании

Телепрограмма13:39

Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

РБК07:14

У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова в Испании украли паспорта и четверть миллиона

Lenta.ru07:07

У Инны Чуриковой с Глебом Панфиловым украли паспорта в Испании

StarHit.ru07:00
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Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
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Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РФ, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Глеб Панфилов
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РСФСР. Член КПСС. Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Президента РФ. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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