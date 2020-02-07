Политика

Вести.RuВести.RuИностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Как пишет "Коммерсант", это может произойти после отмены положения в законодательстве, согласно которому иностранцы должны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского.
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъ06 февраля в 17:47

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«Коммерсантъ»: Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося

Эхо Москвывчера в 10:27

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБК06 февраля в 21:23

Получать гражданство РФ станет проще

Газета.Ruвчера в 05:54

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Коммерсантъвчера в 03:45

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

РИА Новости06 февраля в 22:24

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Известиявчера в 06:14

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАСС06 февраля в 20:00
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Коммерсантъ вчера в 16:56
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За пределами страны – родоначальника нового вируса подтверждены данные о 191 больном.
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ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

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Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

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