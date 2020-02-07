Политика
Вести.RuИностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Как пишет "Коммерсант", это может произойти после отмены положения в законодательстве, согласно которому иностранцы должны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского.
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с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъ06 февраля в 17:47
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«Коммерсантъ»: Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося
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