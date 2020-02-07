Политика

Вести.RuВести.RuИностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Как пишет "Коммерсант", это может произойти после отмены положения в законодательстве, согласно которому иностранцы должны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского.
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъвчера в 17:47

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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

РИА Новостивчера в 22:24

Получать гражданство РФ станет проще

Газета.Ru05:54

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Коммерсантъ03:45

Федерация мигрантов оценила идею упростить получение гражданства РФ

Известия05:45

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБКвчера в 21:23

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАССвчера в 20:00

Власти упростят получение гражданства РФ для всех иностранцев

URA.Ruвчера в 18:50
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Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура

Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
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Renault Sandero нового поколения может выйти на рынок уже в начале следующего года.
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Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
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В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
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В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Технологии

«Билайн» ответил на сообщения о сбоях

Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.
РБК 07:34
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

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Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
РБК 06:21
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Газета.Ru 05:40
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:13
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Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Культура

Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров

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Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
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В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
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Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
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Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Политика

Вячеслав Володин объяснил упадок российской экономики в XX веке

Давыдов.Индекс вчера в 10:31
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Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Политика

Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли

Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
Новостной фронт вчера в 15:15
Политика

В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС

Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
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Происшествия

Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу

После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
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В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Футбол

Иван Обляков: «ЦСКА хорошо играл в первой части сезона»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью bobsoccer.ru на сборе в испанском Кампоаморе высказал мнение об игре команды в первой части сезона.
Bobsoccer вчера в 12:36
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