Политика
Вести.RuИностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Как пишет "Коммерсант", это может произойти после отмены положения в законодательстве, согласно которому иностранцы должны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского.
Читать в источнике
Оценить1625
с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъвчера в 17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Здоровье
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Культура
Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке
Украинский телеканал «1+1» решил снять семь сезонов нового сериала на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском смотрят меньше, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
Культура
Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ
Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
Наука
Стволы тропических деревьев помогут в изучении человеческой истории
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус по пути в Севастополь
Авто
Castrol представил в России новое масло
Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Тулой
Три человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Тульской области вечером в пятницу.