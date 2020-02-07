Политика
РИА НовостиИностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъвчера в 17:47
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Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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