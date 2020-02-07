Политика

РИА НовостиРИА НовостиИностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
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Федерация мигрантов оценила идею упростить получение гражданства РФ

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URA.Ruвчера в 18:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

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Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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«Хищные птицы» выходят в российский прокат

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В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
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Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура

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В Милане обнаружили тело россиянки

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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
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Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров

Российские фермеры теперь смогут работать на патенте. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
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Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
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На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка

В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
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Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
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