Политика
Газета.RuИностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Получение гражданства России могут упростить, позволив иностранцам оставлять себе первое гражданство, получая российское. По данным СМИ, для этого рабочая группа готовит поправки к закону "О гражданстве".
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с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъвчера в 17:47
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