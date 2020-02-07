Политика

Газета.RuГазета.RuИностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Получение гражданства России могут упростить, позволив иностранцам оставлять себе первое гражданство, получая российское. По данным СМИ, для этого рабочая группа готовит поправки к закону "О гражданстве".
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъвчера в 17:47

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Иностранцы смогут получать российское гражданство без отказа от имеющегося

Интерфакс01:27

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Газета.Ru02:21

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАССвчера в 20:00

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

РИА Новостивчера в 22:24

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБКвчера в 21:23

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Известиявчера в 23:15

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

Коммерсантъвчера в 17:47
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Экономика

Philip Morris выплатила 24 млрд рублей после претензий российских налоговиков

Последние годы ФНС активно проверяет табачные компании, так как обнаружила манипуляции с налогами.
Говорит Москва 01:38
Происшествия

Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

РИА Новости 05 февраля в 19:57
Экономика

Новые технологии внедряет «Роснефть» на Эргинском кластере

Открытый регион - Югра 01:46
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".
Российская газета вчера в 20:34
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Происшествия

Цыганка с перцовым баллончиком напала на петербургского полицейского

Как сообщает 78.ru, две цыганки пытались обманом ограбить двух пенсионеров, а при побеге от полиции напали на полицейского, применив перцовый баллончик.
Мойка78 вчера в 15:53
Происшествия

Два человека провалились под лед в Петербурге

ТАСС вчера в 11:15
Экономика

Решается вопрос о создании в Саратовской области особой экономической зоны

Вопрос создания в Саратовской области особой экономической зоны будет решен в ближайшее время.
Регион 64 02:40
Происшествия

В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто

Российская газета 01:49
Экономика

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Армия и оружие

Расходы США на войну в Ираке оценили в триллионы долларов

Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает Military Times.
Lenta.ru вчера в 15:56
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Росбалт вчера в 19:44
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM вчера в 11:51
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 05 февраля в 14:32
Экономика

Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Financial One 05 февраля в 04:34
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 05 февраля в 07:43
Космос

SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км

Хайтек+ 05 февраля в 04:37
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
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