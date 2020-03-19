Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruИностранцам продлят российские визы из-за коронавируса

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
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с чего всё началось

Всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса

Кроме того, отметили в ведомстве, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы страны и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений, а иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа.
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