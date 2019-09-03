с чего всё началось

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.

Технологии «Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.

Происшествия СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Происшествия Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Гаджеты Honor 20S стал самым быстрым смартфоном рейтинга AI-Benchmark В июле этого года смартфоны Huawei Nova 5i Pro и Nova 5, которые получили однокристальную систему Kirin 810, вошли в тройку самых производительных смартфонов в плане работы с искусственным интеллектом.

Общество В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.

Политика Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.

Гаджеты Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Экономика Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.

Финансы Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.

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Политика Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Хоккей EA Sports опубликовала список лучших хоккеистов NHL 20 EA Sports опубликовала свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов NHL 20.

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Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».