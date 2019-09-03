с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.

Технологии В Москве разработали устройство для контроля уровня мусора Беспроводное оптическое устройство компании "Микрон" позволяет удаленно отслеживать уровень отходов в баках и оптимизировать логистику вывоза мусора.

Происшествия Блогера Синицу приговорили к 5 годам колонии Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России (СКР).

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Культура «Сны спящей красавицы» покажут в Краснодаре Предстоящей осенью театральную Россию ожидает грандиозная премьера новаторского шоу «Сны Спящей красавицы».

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Политика В России готовы изменить правила выборов в Госдуму Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Экономика Россия отправила в Китай первую партию цельного молока Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай, заявил 3 сентября генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов на полях пятого Восточного экономического форума.

Экономика Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Происшествия Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы "Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказал собеседник агентства.

Здоровье В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.

Кино Умерла народная артистка Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».

Кино «Матрица» выйдет в повторный прокат по всей России Ранее киностудия Warner Bros анонсировала съемки новой части "Матрицы", в которой снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

Происшествия Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.

Армия и оружие Ростех разработал новый глушитель для стрелкового оружия Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) создал новый тип глушителя со сменным теплопоглощающим модулем.

Теннис Испанец Надаль вышел в четвертьфинал US Open Испанец Рафаэль Надаль победил хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису и вышел в четвертьфинал.

Политика Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

Общество В Москве почтят память жертв террористического акта в Беслане В 13:00 мск перед Аланским подворьем состоится акция памяти, где присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.