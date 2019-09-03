с чего всё началось

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.

Происшествия Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.

Гаджеты Новый смартфон Huawei выйдет без сервисов Google. Но это можно обойти Уже известно и подтверждено, что новый смартфон Huawei Mate 30, который компания покажет 19 сентября, выйдет без предустановленных сервисов Google.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Финансы Украина выплатит долг в $1,1 млрд «Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.

Хоккей «Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Политика Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Религия «Русский экзархат» в Европе отказался от подчинения Константинополю Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Происшествия В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.

Политика Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".

Кино Скончалась актриса Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Общество Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан» Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.

Общество В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Энергетика Польше потребуется до года на вывод грязной нефти Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.