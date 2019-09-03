с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Политика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Экономика Медведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья "Нужно использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильем, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, помогать через льготную ипотеку молодым семьям", - продолжил он.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришёл в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Транспорт Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2021 году В свою очередь гендиректор АО "Мосинжпроект" (единый оператор проектирования и строительства метро в Москве) Марс Газизуллин отмечал, что реконструкцию станций "Варшавская" и "Каширская", планируется выполнять в два этапа без остановки пассажирского движения.

Экономика Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества будет работать в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Футбол Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.

Политика Правительство РФ решило создать в Ялте игорную зону Источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства сообщил "Интерфаксу", что кабмин подготовил и направил на согласование проект распоряжения о создании игорной зоны в Крыму.

Политика Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.

Общество Уральские города оказались лидерами по количеству алчных женщин Три уральских города вошли в десятку мегаполисов, где проживают самые алчные женщины.

Экономика ЦБ Нидерландов будет регулировать работу криптовалютных компаний Центробанк Нидерландов официально заявил, что начнет регулировать криптовалютные компании с 10 января 2020 года, сообщает агентство Reuters.

Политика В России готовы изменить правила выборов в Госдуму Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.