с чего всё началось

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России.

Политика В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки» В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.

Происшествия Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Происшествия Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Культура Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.

Политика Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.

Происшествия Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).

Происшествия Подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи 14-летний подросток был допрошен. Он признался в том, что расстрелял всех пять членов своей семьи, — говорится в сообщении.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Происшествия В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий В здании, которое занимает дельфинарий в Петровском районе Северной Пальмиры, загорелся дощатый короба вентиляционного канала, сообщает ТАСС.

Происшествия В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

Общество В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.