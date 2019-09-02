Экономика
ИзвестияИностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Украины назвали условия покупки земли иностранцами после реформы
Московский Комсомолецвчера в 17:17
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика
В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости 01 сентября в 17:24
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
Российская газета 00:38
Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции
Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК 01 сентября в 19:23
Шоу-бизнес
Наталья Рудова рассказала, что ее унижали учителя
Знаменитая российская актриса в День знаний пожелала всем учащимся удачи и рассказала о своих школьных воспоминаниях.
Волга-Медиа вчера в 23:24
Происшествия
В Красноярске пьяный студент разбил делимобиль
Как рассказали ИА «1-Line» в пресс-службе ГИБДД, 20-летний водитель двигался на автомобиле Хендай Солярис при повороте не справился управлением и наехал на бордюр.
ИА 1-Line вчера в 23:26
Экономика
Долги 1,3 тыс. клиентов «Татфондбанка» выкупил «Совкомбанк»
Истребовать долги у свыше 1,3 тыс. должников-физических лиц, которые были клиентами «лопнувшего» два года назад «Татфондбанка», будет ПАО «Совкомбанк».
REGNUM 00:02
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Глава Челябинской области прокомментировал отставку мэра Златоуста
Напомним, что на прошлой неделе Златоуст посетил глава Челябинской области Алексей Текслер.
Европейско-Азиатские новости вчера в 08:22
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Интернет
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).
РБК 00:48
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика вчера в 00:30
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Общество
В Москве выявлено превышение нитратов в укропе
Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru вчера в 20:33
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв вчера в 10:10
Экономика
Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Здоровье
В Приамурье появилось шесть новых очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:39
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости 01 сентября в 01:47
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Авто
Названа дата выхода и стоимость «спортивной» Lada Granta Drive Active
«Оспортивленный» седан LADA Granta Drive Active, производство которого началось на прошлой неделе, поступит в продажу в конце сентября.
Автоновости дня вчера в 04:53