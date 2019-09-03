Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Здоровье Как можно замедлить старение, рассказали эксперты Эксперт из Великобритании Ники Виброу рассказала, что замедлить старение можно, поддерживая водный баланс в организме.

Единоборства Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

Политика «Список Ланового» появился на выборах в Москве Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о планах отдать голос на выборах в Мосгордуму.

Политика Boeing 737 MAX может не возобновить полеты до Рождества Трения между Boeing Co. и международными регуляторами воздушной безопасности угрожают новыми задержками возобновления полетов лайнера 737 MAX, сообщили информированные источники в правительстве и профсоюзе пилотов.

Шоу-бизнес Дочь Волочковой вышла в свет с будущей мачехой Судя по всему девочка уже успела подружиться со своей будущей мачехой, которой ее папа недавно подарил шикарные апартаменты в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей и дорогую иномарку.

Футбол ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Общество Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре В России с 3 по 20 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена, в рамках которого экзамены сдадут около 10 тыс. человек.

Происшествия Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области Пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник, в результате инцидента погибли лошади.

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Шоу-бизнес Вместо школы Рудковская отправит сына выступать в клубах и парках Вместо школы Рудковская отправит сына выступать в клубах и парках Лена Миро накинулась на продюсера с обвинениями за то, что ее младший сын не пошел в первый класс.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Гаджеты В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Общество Форум «Город образования» посетили более 150 тыс. человек Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.

Общество Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.

Интернет Facebook откажется от счетчика лайков Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Кино Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России «Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.

Наука Магнитная буря обрушилась на Землю Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.