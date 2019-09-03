Экономика

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Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.
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Премьер Украины раскрыл условия покупки земли иностранцами после реформы

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Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю

RT на русскомвчера в 17:00

Премьер Украины назвал условия покупки земли иностранцами после реформы

ТАССвчера в 16:09
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
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REGNUM 00:11
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