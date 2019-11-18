Экономика

Lenta.ruLenta.ruИностранцы бросились вкладывать в Россию

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Основной приток всех средств обеспечили глобальные фонды — 83 миллиона долларов. Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов. По данным Emerging Portfolio Fund Research, Россия стала популярна у инвесторов наряду с другими развивающимися рынками.
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