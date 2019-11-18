Основной приток всех средств обеспечили глобальные фонды — 83 миллиона долларов. Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов. По данным Emerging Portfolio Fund Research, Россия стала популярна у инвесторов наряду с другими развивающимися рынками.

Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Политика В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).

Авто Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada Как показали исследования в области автомобильного маркетинга, в России очень популярны автомашины корейских брендов Kia и Hyundai, российские покупатели очень часто интересуются моделями этих автопроизводителей и хотели бы приобрести такие автомобили.

Политика Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Политика Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.

Общество Коллекторы просят защиты от должников НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.

Общество В Томской области 31 декабря сделали выходным днем Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.