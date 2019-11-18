Экономика
Lenta.ruИностранцы бросились вкладывать в Россию
Основной приток всех средств обеспечили глобальные фонды — 83 миллиона долларов. Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов. По данным Emerging Portfolio Fund Research, Россия стала популярна у инвесторов наряду с другими развивающимися рынками.
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Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
Политика
В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
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В Тбилиси полиция начала разбирать палатки митингующих
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США.
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Авто
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada
Как показали исследования в области автомобильного маркетинга, в России очень популярны автомашины корейских брендов Kia и Hyundai, российские покупатели очень часто интересуются моделями этих автопроизводителей и хотели бы приобрести такие автомобили.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
Политика
Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Общество
Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 2 млрд рублей
Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 2,1 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра «Прогресс».
Авто
АвтоВАЗ приготовил для Lada XRAY новую комплектацию «Instinct»
В настоящее время АвтоВАЗ разрабатывает новую комплектацию для модели Lada XRAY под названием «Instinct».
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии
Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
Общество
Коллекторы просят защиты от должников
НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Общество
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Происшествия
В Астрахани мужчина погиб из-за обрушения балкона
В Астрахани мужчина погиб в результате обрушения балкона, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области.
Общество
В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу
"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.