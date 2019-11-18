Экономика
Lenta.ruИностранцы бросились вкладывать в Россию
Основной приток всех средств обеспечили глобальные фонды — 83 миллиона долларов. Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов. По данным Emerging Portfolio Fund Research, Россия стала популярна у инвесторов наряду с другими развивающимися рынками.
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Финансы
Китай пытается избавиться от долларовой зависимости
По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
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США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.