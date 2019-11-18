Экономика

Lenta.ruLenta.ruИностранцы бросились вкладывать в Россию

Основной приток всех средств обеспечили глобальные фонды — 83 миллиона долларов. Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов. По данным Emerging Portfolio Fund Research, Россия стала популярна у инвесторов наряду с другими развивающимися рынками.
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Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился

Мой Брянск08:36

Иностранные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги России

ГЛАС.RU08:19

Что нужно сделать для достойной пенсии в России

Financial One08:05

Иностранцы бросились вкладывать в Россию

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Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился до $140 млн

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Инвесторы купились на ставку

Коммерсантъвчера в 17:47
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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

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Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
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Тумсо раскритиковал главу полиции Аргуна за шутку с угрозами

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Кавказский узел 08:30
Политика

Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
Lenta.ru 06:48
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На днях шоумен показал поклонникам успехи дочери в изучении французского языка в новом видео.
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Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме

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Президент ФК «Ростов» расставил точки над «i»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал появившуюся информацию о ситуации в клубе и внёс ясность в положение дел.
REGNUM 08:33
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
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Экономика

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
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Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Авто

Новую Chevrolet Niva тайно показали дилерам

Внедорожник Chevrolet Niva, обновленный по прообразу собственного концепта образца 2014 года, может встать на конвейер «АвтоВАЗа» уже в 2020 году.
Автоновости дня 07:25
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Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Авто

Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня 08:30
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 08:45
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Политика

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей

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РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
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Руферы и охрана устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-Сити»

РБК 08:41
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«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

В Кремле допустили проведение «нормандского» саммита до конца года

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в конце 2019 года.
REGNUM вчера в 15:12
Футбол

Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита».
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Финансы

Китай пытается избавиться от долларовой зависимости

По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
ИА "Реалист" 01:12
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Общество

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 15 ноября в 12:06
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

РИА Новости 08:28
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